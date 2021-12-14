Почти 4 тысячи бесхозяйных объектов в сфере водоснабжения не стоят на учёте в Псковской области

17:01, 14 декабря 2021, ПАИ

Почти 4 тысячи бесхозяйных объектов в сфере водоснабжения не стоят на учёте в Псковской области, сообщил на заседании совета муниципальных образований региона председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Большое число бесхозяйных объектов - бич нашего региона, поскольку муниципальные предприятия тратят большое количество ресурсов, времени на обслуживание и содержание объектов, которые раскинуты по всему региону. Работа по регистрации бесхозяйных объектов, к сожалению, пока еще не завершена. Планируем до конца 2022 года поставить на учет 3900 объектов», - уточнил Грахов.

Глава Невельского района Олег Майоров согласился, что проблема стоит остро. «Для устойчивой работы муниципалитетов водоснабжение крайне важно. В связи с изношенностью водопроводов требуется проведение большого количества ремонтных работ, также из-за регулярных прорывов водопроводов и потерь воды идёт большой расход электроэнергии», - отметил глава.