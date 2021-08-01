Сертификаты на бесплатные заезды в картинге могут получить псковичи

17:23, 14 декабря 2021, ПАИ

Псковское агентство информации и картинг-клуб PitStop разыгрывают три сертификата на бесплатные гоночные заезды. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на Telegram-канал Псковоблспорт. Итоги конкурса подведем 17 декабря. Победители будут выбраны случайным образом. Все подробности - в нашем Instagram. Участвуйте! Всем удачи!

Напомним, ранее спортивный комментатор Валера Гусев и тренер по картингу Игорь Федотов устроили косплей «Формулы-1». Что из этого вышло - смотрите в нашем YouTube-канале.