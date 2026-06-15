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Великолучанин замыкает тройку лидеров по итогам двух спортивных полётов чемпионата России по воздухоплаванию

Великолучанин Евгений Кравченко занимает промежуточное, третье место по итогам двух спортивных полётов чемпионата России по воздухоплаванию, который проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Лидирует в турнирной таблице представитель Тульской области Дмитрий Жохов, в активе которого 7 050 баллов. Вторым идёт Иван Меняйло из Московской области. Кравченко занимает третье место, уступая 381 очко Меняйло и 920 – лидеру.

Среди других представителей Псковской области в первой десятке идут ещё два пилота. Сергей Никитин занимает шестое место, а Максим Валуев – седьмое.

Напомним, что второй спортивный полёт прошёл сегодня, 14 июня, утром в прилегающих районах Великих Лук.

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