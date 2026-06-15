Великолучанин замыкает тройку лидеров по итогам двух спортивных полётов чемпионата России по воздухоплаванию

13:15, 15 июня 2026, ПАИ

Великолучанин Евгений Кравченко занимает промежуточное, третье место по итогам двух спортивных полётов чемпионата России по воздухоплаванию, который проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Лидирует в турнирной таблице представитель Тульской области Дмитрий Жохов, в активе которого 7 050 баллов. Вторым идёт Иван Меняйло из Московской области. Кравченко занимает третье место, уступая 381 очко Меняйло и 920 – лидеру.

Среди других представителей Псковской области в первой десятке идут ещё два пилота. Сергей Никитин занимает шестое место, а Максим Валуев – седьмое.

Напомним, что второй спортивный полёт прошёл сегодня, 14 июня, утром в прилегающих районах Великих Лук.

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