Жителя Порхова оштрафовали на 50 тыс. рублей за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции

19:12, 14 декабря 2021, ПАИ

Прокуратура Порховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя города Порхова. Приговором Порховского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ, а именно в незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

На судебном заседании установлено, что 3 марта 2021 года в период времени с 17 часов до 18 часов ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, находясь в помещении магазина, расположенного в Порхове, умышленно из корыстных побуждений осуществил незаконную розничную продажу спиртосодержащей жидкости в количестве двух бутылок объёмом 0,5 литра каждая.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.