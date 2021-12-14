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Жителя Порхова оштрафовали на 50 тыс. рублей за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции

За продажу двух бутылок спиртосодержащей продукции жителя Порхова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: «ВКонтакте»

Прокуратура Порховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя города Порхова. Приговором Порховского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ, а именно в незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

На судебном заседании установлено, что 3 марта 2021 года в период времени с 17 часов до 18 часов ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, находясь в помещении магазина, расположенного в Порхове, умышленно из корыстных побуждений осуществил незаконную розничную продажу спиртосодержащей жидкости в количестве двух бутылок объёмом 0,5 литра каждая.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

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«Псковская сводка», выпуск от 11 декабря

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