Ещё 1 200 км ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях
«Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 1,2 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях. Энергетики включили 62 линии электропередачи и 713 трансформаторных подстанций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».
221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, уточнили в компании.
Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды: в Новгородской и Псковской областях во второй половине недели синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди.
«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
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