Ещё 1 200 км ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях

22:21, 14 декабря 2021, ПАИ

«Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 1,2 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях. Энергетики включили 62 линии электропередачи и 713 трансформаторных подстанций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, уточнили в компании.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды: в Новгородской и Псковской областях во второй половине недели синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.