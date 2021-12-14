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Общество

Ещё 1 200 км ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях

«Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 1,2 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях. Энергетики включили 62 линии электропередачи и 713 трансформаторных подстанций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, уточнили в компании.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды: в Новгородской и Псковской областях во второй половине недели синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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