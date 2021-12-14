Спектакль о Вертинском покажет петербургский «Театр ненормативной пластики» на Пушкинском фестивале

22:33, 14 декабря 2021, ПАИ

«Театр ненормативной пластики» из Санкт-Петербурга 15 и 16 декабря представит зрителям Пушкинского театрального фестиваля моноспектакль «Интервью В.» режиссёра Романа Кагановича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Интервью В» – неожиданный формат спектакля о Вертинском, отрывки воспоминаний, из которых постепенно складывается в единое целое жизнь артиста с раннего детства и эмиграции до возвращения в СССР. Спектакль, режиссёр и невероятно одарённый актёр Сергей Азеев, сыгравший Вертинского, весной следующего года поборются за высшую театральную награду страны – премию «Золотая маска», – отметили в пресс-службе.

«Каждый фрагмент звучит замечательно и в тексте, и в театре: если Вертинский, начавший писать дневник в 1940-х в Шанхае, выбирает наилучшие слова для того, чтобы оставить на бумаге «репортаж» из своего прошлого, то режиссёр вместе с актёром находят точнейшую интонацию для того, чтобы слова обернулись живым театральным присутствием. Сергей Азеев не играет звезду, но обладает грацией, делающей эту самую «звёздность» физически ощутимой. То есть перед нами задокументированная персона, в которой прекрасно расположилась личность артиста, живущего совсем в другом времени – кстати сказать, наполненном такой же трагической любовью к родине, как и сто лет назад» (Кристина Матвиенко, блог журнала «Театр»).

Роман Каганович – руководитель «Театра ненормативной пластики», один из самых заметных молодых режиссёров Петербурга. Среди самых известных его спектаклей – «Обломов иль Я» по И. Гончарову, «Посмотри на него» А. Старобинец, «За белым кроликом» М. Огневой. Работает режиссёром пластики в БДТ им. Г. А. Товстоногова. «Интервью В.» создано творческим тандемом режиссёра Романа Кагановича и актёра Сергея Азеева. Совместно ими выпущено несколько спектаклей, в их числе моноспектакль «Сибирь» по пьесе Феликса Миттерера – благодаря ему оба стали лауреатами Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» в номинациях, соответственно, «Лучший режиссёр» и «Лучший актёр».

Зрителей приглашают на спектакль «Интервью В.» 15 и 16 декабря в 20:00. Подробнее о спектакле и билеты – на официальном сайте театра. Возрастной ценз – строго 18+.

Ознакомиться с афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно здесь.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.