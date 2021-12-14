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Общество

Реализацию в Псковской области нацпроекта «Образование» обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялся брифинг об итогах реализации национального проекта «Образование» в Псковской области в 2021 году.

О результатах работы рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Для вас мы узнали, что:

  • новый детсад на Коммунальной в Пскове начнёт принимать детей в январе;
  • новая школа на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове готова уже на 40 %, а полностью завершить строительство планируется до 1 декабря 2022 года;
  • поступившие в Псковскую область 70 тысяч учебников распределили по всем районам;
  • для минимизации вторых смен в школах до 2024 года в Пскове планируется создать три тысячи дополнительных мест на Завеличье и Запсковье;
  • в рамках нацпроекта «Образование» будут построены ещё две школы – в Гдове и Себеже;
  • 17 спортзалов в 13 районах области отремонтировали в этом году, 16 спортзалов запланировано отремонтировать в следующем году;
  • 60 молодых специалистов поступили на работу в образовательные учреждения Псковской области в этом году;
  • 30 «Точек роста» в Псковской области оснастят новым оборудованием;
  • 87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ.

Все новости с брифинга читайте в специальном сюжете здесь.

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