Работу Псковской городской поликлиники обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая вопросам работы Псковской городской поликлиники. На вопросы журналистов отвечала депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.
Для вас мы узнали, что:
- более 1 100 псковичей лечатся от COVID-19 амбулаторно;
- на новогодних каникулах поликлиники Пскова будут работать ежедневно;
- в псковских поликлиниках не хватает терапевтов и врачей общей практики;
- при посещении пациентов с признаками COVID-19 на дому врач проводит осмотр и определяет, будет человек лечиться амбулаторно или ему нужна госпитализация;
- ПЦР-тесты делают всем больным с признаками ОРВИ;
- с любыми вопросами о работе поликлиники можно обращаться в call-центр по номеру 29-90-28 или писать на страничку учреждения в Instagram.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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