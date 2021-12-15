Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество коек для коронавирусных больных в Псковской области сократили до 790

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram о сокращении коечного фонда для коронавирусных больных до 790 мест.

«Пока этого достаточно. Загрузка составляет порядка 68 %», – уточнил глава региона.

173 человека за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией, 166 человек выздоровело. Умерших нет.

С начала пандемии в Псковской области выявили 68 884 подтверждённых случая заражения COVID-19.

Официальная статистика по коронавирусной инфекции в Псковской области за 14 декабря 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

15 декабря 2021

Количество коек для коронавирусных больных в Псковской области сократили до 790
15 декабря 2021

О новогодних игрушках, вторых школьных сменах и освещении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
14 декабря 2021

Работу Псковской городской поликлиники обсудили в медиацентре ПАИ
14 декабря 2021

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Маргарите Грачёвой 375 тыс. евро
14 декабря 2021

Реализацию в Псковской области нацпроекта «Образование» обсудили в медиацентре ПАИ
14 декабря 2021

Документ 1880 года о псковской ярмарке опубликовал региональный государственный архив
14 декабря 2021

Спектакль о Вертинском покажет петербургский «Театр ненормативной пластики» на Пушкинском фестивале
14 декабря 2021

Сегодня в Москве прошёл крупнейший за 28 лет снегопад


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...