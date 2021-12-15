Количество коек для коронавирусных больных в Псковской области сократили до 790

00:59, 15 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram о сокращении коечного фонда для коронавирусных больных до 790 мест.

«Пока этого достаточно. Загрузка составляет порядка 68 %», – уточнил глава региона.

173 человека за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией, 166 человек выздоровело. Умерших нет.

С начала пандемии в Псковской области выявили 68 884 подтверждённых случая заражения COVID-19.