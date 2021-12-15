Количество коек для коронавирусных больных в Псковской области сократили до 790
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram о сокращении коечного фонда для коронавирусных больных до 790 мест.
«Пока этого достаточно. Загрузка составляет порядка 68 %», – уточнил глава региона.
173 человека за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией, 166 человек выздоровело. Умерших нет.
С начала пандемии в Псковской области выявили 68 884 подтверждённых случая заражения COVID-19.
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