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Страна и мир

Первую часть железной дороги между Россией и КНР через Монголию запустят летом 2022 года

В июле 2022 года запустят первую часть железнодорожной ветки между Россией, Монголией и КНР. Об этом в интервью газете «Известия» заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. 

По ее словам, в первую очередь будет запущен участок от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби до станции Зуунбаян. Через станцию пройдет железная дорога от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с КНР, что выведет в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль ж/д линии, подчеркнула министр.

«Эта железная дорога (от Таван-Толгой в Зуунбаян) будет обладать пропускной способностью 15 млн т грузов в год и готова уже на 97,6%, а ввод в эксплуатацию планируется в июле 2022 года. Продолжением данного проекта будет строительство железных дорог Зуунбаян — Хуут — Эрээнцав (до границы с РФ — Ред.) и Зуунбаян — Ханги (до границы с КНР. — Ред.), которые станут новой линией железнодорожного сообщения между тремя странами», - пояснила политик.

Проекты также откроют новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и для соседних стран, уточнила Батмунхийн Батцэцэг. 

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