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Спорт

Politico: ЕС обсуждает санкции против российских спортсменов и ограничение их участия в турнирах

Европейский союз рассматривает возможные меры, направленные на ограничение доступа российских спортсменов к международным соревнованиям, включая введение персональных санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Фото: ПАИ

По данным издания, обсуждения проходят в Европейской службе внешних действий. Среди рассматриваемых вариантов – сокращение финансирования спортивных федераций со стороны ЕС в случае их согласия вернуть россиян. Кроме того, чиновники предлагают проанализировать, куда направляются доходы от спортивных телетрансляций, и оказать давление на корпорации, которые показывают выступления российских атлетов. Ещё одна возможная мера – отказ в выдаче виз спортсменам из РФ.

В июле МОК под руководством Кирсти Ковентри рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Тогда же в комитете подчеркнули, что международные федерации несут ответственность за установление равного допуска для российских атлетов, участвующих в квалификационных соревнованиях к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

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