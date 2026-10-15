Politico: ЕС обсуждает санкции против российских спортсменов и ограничение их участия в турнирах

13:12, 15 октября 2026, ПАИ

Европейский союз рассматривает возможные меры, направленные на ограничение доступа российских спортсменов к международным соревнованиям, включая введение персональных санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждения проходят в Европейской службе внешних действий. Среди рассматриваемых вариантов – сокращение финансирования спортивных федераций со стороны ЕС в случае их согласия вернуть россиян. Кроме того, чиновники предлагают проанализировать, куда направляются доходы от спортивных телетрансляций, и оказать давление на корпорации, которые показывают выступления российских атлетов. Ещё одна возможная мера – отказ в выдаче виз спортсменам из РФ.

В июле МОК под руководством Кирсти Ковентри рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Тогда же в комитете подчеркнули, что международные федерации несут ответственность за установление равного допуска для российских атлетов, участвующих в квалификационных соревнованиях к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.