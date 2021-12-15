На 97,9% превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пскове

09:39, 15 декабря 2021, ПАИ

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На 97,9% превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 13,4% и составила 187,32 на 100 тысяч населения, всего было зарегистрировано 3 940 случаев.

При этом заболеваемость ОРВИ в городе выше еженедельного порогового уровня по населению на 97,9%, превышение эпидпорога регистрируется вторую неделю подряд.

По городу Пскову максимальное превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 7 до 14 лет, тут показатели превышены на 238,7%, зафиксировано 1 759 случаев заражения.

Эпидпорог превышен и в остальных группах: у детей до 2 лет на 48,2%, всего 569 случаев. За неделю заболели 887 детей от 3 до 6 лет, что превышает допустимую норму на 30,7%. Среди псковичей старше 15 лет показатели превышены на 20,4%, зафиксировано 725 случаев.