За сутки энергетики восстановили 2,6 тысяч километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях
За сутки энергетики восстановили 2,6 тысяч километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе "Россети Северо-Запад". Энергетики включили 131 линию электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций.
221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.
В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.
В регионах продолжаются сильные снегопады и ледяные дожди. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах.
Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
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