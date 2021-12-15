За сутки энергетики восстановили 2,6 тысяч километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

10:16, 15 декабря 2021, ПАИ

За сутки энергетики восстановили 2,6 тысяч километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе "Россети Северо-Запад". Энергетики включили 131 линию электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций.



221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.



Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.



В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.



В регионах продолжаются сильные снегопады и ледяные дожди. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах.



Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.