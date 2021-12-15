Ещё семь человек скончались в Псковской области после заражения COVID-19
Ещё семь человек скончались в Псковской области после заражения COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона.
173 человека за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией, 166 человек выздоровели. С начала пандемии в Псковской области выявили 68 884 подтверждённых случая заражения COVID-19, выздоровели 60 118 человек.
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