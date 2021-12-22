РЕВИЗИЯ: Опочецкий завод соков, нектаров и морсов

11:55, 22 декабря 2021, ПАИ

Сейчас полки магазинов заставлены огромным количеством соков, морсов и нектаров в ярких упаковках. Среди пёстрого многообразия не всегда получается распознать натуральный продукт. Один из тех случаев, когда полезное еще и очень вкусное, - это продукция ООО «Глобус Джус» (торговая марка «24 Вкуса»). Корреспондент Псковского агентства информации отправилась на производственную площадку предприятия в Опочке, чтобы узнать, из чего и как делают натуральные и вкусные напитки.

«На долгосрочной основе»

Предприятие в Опочке было создано в 1993 году и успешно функционирует по сей день. Оно специализируется на производстве продукции высокого качества из свежих лесных и садовых ягод, фруктов и овощей.

Один из старожилов предприятия - гендиректор ООО «Глобус Джус» Вадим Лесовой, он работает в компании с 1997 года. Вадим Лесовой уверен, что производственные мощности получилось не только сохранить, но и нарастить благодаря людям, которые работают в компании. Сейчас на предприятии трудится порядка 45 человек.

Популярность продукции «Глобус Джус» обусловлена неизменно высоким качеством. Для изготовления соковой продукции завод использует дикорастущие ягоды из экологически чистых районов Псковской, Вологодской, Новгородской областей и Карелии.

Овощи, фрукты и ягоды поступают на завод от надежных поставщиков в замороженном виде, их сразу проверяет служба качества под руководством Валентины Апимаховской. Ведется тщательный входной контроль сырья, специалисты оценивают целостность упаковки, наличие маркировки, средств идентификации — делают всё, чтобы обеспечить полную гарантию качества. «Мы стараемся работать с поставщиками на долгосрочной основе, чтобы можно было им доверять», - заметила Валентина Апимаховская.

Кроме того, специалисты службы качества регулярно повышают квалификацию. На производстве проходят плановые аудиторские проверки. Так, по результатам аудита, проведенного органом сертификации SGS «Восток-Лимитед» в декабре 2020 года, система менеджмента пищевой безопасности ООО «Глобус Джус» признана соответствующей схеме сертификации FSSC 22000, версия 5.

Рождение продукции

За время деятельности предприятия удалось создать производственный комплекс, позволяющий выпускать широкую линейку высококачественной продукции — вести производство соков прямого отжима, нектаров, морсов, функциональных напитков с настоями трав, женьшенем, диабетических напитков, ягодных сиропов и концентратов, десертов. Морс облепиховый, брусничный и черничный, нектар черносмородиновый, морковно-яблочный и вишневый, сок виноградный, грушевый, томатный и яблочный с имбирем, сироп мёд-имбирь-гвоздика, десерт малиновый — это лишь малая часть ассортимента. Продукция изготавливается с сахаром и без.

Изготовление напитков занимает порядка трех дней. Из холодильников замороженное сырье поступает на производственную площадку. В первый день идет подготовка сырья - оно размораживается и измельчается. На второй день из измельченного сырья получают сок в специально разработанном прессе, предохраняющем его от окисления. Пресс на заводе универсальный, подходит для любых видов ягод.

Полученный сок прямого отжима поступает в сокоприемник из нержавеющего металла, после — в купажный цех. Там расположены своего рода «кастрюльки» объемом 10 тонн каждая. Следующий этап — щадящая пастеризация при температуре 90-95 градусов, сохраняющая питательные вещества ягод.

Лабораторный контроль ведется на всех стадиях производства. «Качество достигается за счет меньшей кратности тепловой обработки сырья. Содержание всех природных витаминов, минералов и микроэлементов остаётся высоким», - пояснил Вадим Лесовой.

Затем сок автоматически разливается в стеклянные бутылки и герметично закупоривается, после чего происходит процесс принудительного охлаждения. Таким образом, удается достичь длительного срока хранения (нектары – 2 года, морсы – 1 год) без консервантов и стерилизации. Благодаря тому, что здесь работают по классической технологии прямого отжима и разливают напитки горячим способом, после чего принудительно охлаждают, получается максимально сохранить полезные витамины, минералы и микроэлементы, содержавшиеся в свежих ягодах и фруктах.

На производстве используются разные виды и объемы упаковки продукции, но сегмент маленьких упаковок заметно прирастает, поскольку все более популярным становится потребление «на ходу», удобство и эргономичность упаковки. Такая упаковка удобна для детей и взрослых.

Скорость линии розлива составляет порядка 5,5 тысячи бутылок в час. В смену получается порядка 25 тысяч единиц готовой продукции, в месяц - до 300 тысяч. Объемы внушительные. Обязательно ведется маркировка каждой бутылки, маркиратор штампует дату розлива, по которой будет контролироваться срок хранения. Весь процесс производится в автоматическом режиме, за которым внимательно следят операторы.

Готовая продукция отправляется в производственную лабораторию, где химик-лаборант проверяет, соответствует ли она определенному уровню качества и заявленным в рецептуре свойствам. Дегустационная комиссия оценивает продукт, и только после этого партия отправляется заказчику.

В этой же лаборатории разрабатывают новые рецепты напитков. Технолог кропотливо перебирает множество компонентов, чтобы в результате проб и ошибок создать вкусный качественный сок или морс. Ведется разработка как собственной рецептуры, так и по техзаданию заказчиков. Ассортимент компании «Глобус Джус» постоянно пополняется, а ее продукция считается одной из лучших на рынке.

«Глобус Джус» максимально стремится донести до потребителей информацию о пользе фруктов и овощей, из которых изготавливаются соки и морсы. На упаковке сока напечатан не только состав, но и свойства преобладающих полезных ингредиентов. С учетом современного тренда в продукции сокращают содержание добавленного сахара. Разрабатывая новые рецептуры, стремимся, чтобы продукт был вкусным и при этом содержал минимально допустимое количество добавленного сахара.

Рынки сбыта

Полезные и вкусные напитки из Опочки можно найти на полках магазинов многих известных торговых сетей в разных городах России. Например, ООО «Глобус Джус» уже 8 лет сотруднчиает с «Лентой». Продукция опочецкого завода выпускается под частной торговой маркой «Лента» и отправляется в гипермаркеты по всей стране. «В одной из сетей Роскачество делало выборочный тест напитков. Клюквенный морс, произведенный в Опочке, вошел в категорию «высшее качество», - заметил Вадим Лесовой.

Компания «Глобус Джус» осуществляет полный цикл производства, розлив соков, нектаров и морсов продукции для частных торговых марок. Выпускается и продукция под собственной торговой маркой «24 вкуса». Ассортимент обширен – на предприятии производят не только фруктово-ягодные соки и нектары, но даже овощные. Всё это можно купить в том числе в Псковской области. Напитки «Глобус Джус» продаются в кафе и ресторанах Пскова, в Изборске, Опочке и Пушкинских Горах.

Но основные рынки сбыта — это столицы. Например, в Санкт-Петербург ежемесячно поставляется примерно 40 тонн морса. Нередко с заказчиками ведется работа по созданию уникальных рецептов. С одним из давних партнеров, компанией ИКЕА, «Глобус Джус» создал в меру сладкий десерт, который используется в качестве топинга. Кроме того, ИКЕА покупает у опочецкого завода премиальные соки, причем исключительно в стекле — с учетом экологической направленности. «Они пропагандируют отказ от пластика. Стекло — не только самый инертный материал, который обеспечивает длительные сроки хранения, оно еще и актуально с точки зрения сохранения окружающей среды. У компаний, с которыми мы работаем, стоят на повестке вопросы экологической политики, мы тоже должны двигаться в этом направлении. Необходимо соответствовать высоким стандартам сетей», - рассказал Вадим Лесовой.

Качество продукции ООО «Глобус Джус» торговой марки «24 вкуса» отмечает жюри на выставках. Компания удостоена множества наград, в частности, неоднократно становилась обладателем золота по версии крупнейшего в России и Восточной Европе международного форума продуктов питания «Продэкспо». «Глобус» активно взаимодействует и с Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

Химии — нет!

Таких успехов удалось достичь благодаря максимальной натуральности продукции, превосходному вкусу, пользе для здоровья детей и взрослых, продолжительным срокам хранения. Напитки ООО «Глобус Джус» - это гарантированное качество с контролем на всех этапах производства от подбора сырья до поставки готовых напитков.

При этом, по словам Вадима Лесового, порой сложно конкурировать с подделками — сейчас на рынке представлено много суррогатов. «Но мы не идем на подделку, все сырье у нас натуральное, мы строго придерживаемся ГОСТов, технических регламентов. Если написано сок — это должен быть 100-процентный сок. Задача производителя — иметь свой сегмент, оригинальный. Да, он дорогой, но мы хотя бы понимаем, что пьем. Сейчас остро стоит вопрос натуральности продуктов. И разница не только в качестве, но и вкусе», - подчеркнул директор ООО «Глобус Джус».

Он уверен, что и российский потребитель готов платить деньги за качество и вкус, и зарубежный. Компания уже предпринимала попытку выйти на международный рынок. «Глобус» направил образцы своей продукции в Китай, сейчас ожидаются результаты. Кстати, предварительно китайцы, которые предпочитают напитки без сахара, выбрали рецептуру 2004 года - клюквенный нектар с сахаром.

Планируется не только выход на новые рынки, но и создание новых производственных площадей.

До выхода федерального закона 44-ФЗ о госзакупках соки предприятия поставлялись во все социальные учреждения области, детские сады, школы, больницы. Теперь зачастую цена побеждает качество, и на тендерах побеждают производители с дешевой, порой суррогатной продукцией. При этом «Глобус Джус» имеет возможность обеспечить все социальные учреждения области качественной натуральной соковой продукцией как в традиционной упаковке – трехлитровой банке, так и в современной упаковке бегинбокс, дойпаках и специальных пищевых канистрах. В ООО «Глобус Джус» уверены, что решить эту проблему можно совместно с администрациями районов и области, установив и контролируя качество продукции предприятий, участвующих в тендерах.

ООО «Глобус Джус» собирается и впредь держать марку и не останавливаться на достигнутом. «Из натуральных ягод, без красителей, без консервантов» - вот девиз компании. Нельзя экономить на здоровье! Выбирая качественную продукцию, вы делаете инвестиции в будущее.