Чары забвения: «Человек-паук: Нет пути домой» — захватывающий кинокомикс Джона Уоттса с сильной магией ностальгии

18:20, 15 декабря 2021, ПАИ

В прокат вышла картина «Человек-паук: Нет пути домой» — долгожданный триквел перезапущенных во второй раз приключений школьника Питера Паркера под маской всенародного супергероя. Человеку-пауку предстоит сразиться сразу с несколькими своими врагами, прибывших по ошибке Доктора Стрэнджа из других вселенных. О фильме Джона Уоттса без спойлеров рассказывает кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов.

Как только хитроумный Квентин Бек, он же Мистерио (Джейк Джилленхол), перед смертью (концовка «Человек-паук: Вдали от дома») с помощью одного фейкового видео раскрывает всему американскому народу истинную личность Человека-паука, а также компрометирует его, выставляя чуть ли не террористом, Питер Паркер (Том Холланд) официально становится врагом №1 для властей и потенциальным источником бешеного трафика в качестве журналистского эксклюзива для СМИ. И пусть Паркеру вместе со своей новоиспеченной девушкой в лице Мэри Джейн (Зендея) и лучшим другом Нэдом (Джейкоб Баталон) теперь приходится пробираться через толпу фанатов в школу, где Человеку-пауку посвящен целый стенд, а весь тикток завален видео с их участием, у такой внезапной «популярности», как ни крути, есть последствия похуже: допросы в полиции, как окажется, были пустяками — ни один университет не соглашается зачислять к себе не только Паркера, но и двух его близких друзей. Тогда отчаявшемуся Питеру в голову приходит идея обратиться за помощью к проживающему за углом Доктору Стивену Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы тот с помощью магических чар заставил всех забыть, кем в действительности является Человек-паук. Правда, только лишь из-за небольшой подростковой глупости (Питер не хотел, чтобы его забыли близкие ему люди) весь обряд масштабного стирания памяти идет наперекосяк: открываются врата в мультивселенную, откуда в нашу попадают самые заклятые враги Человека-паука — Доктор Осьминог (Альфред Молина), Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), Песочный человек (Томас Хейден Чёрч), Ящер (Рис Иванс) и Электро (Джейми Фокс).

Предугадывать фанатские настроения — уже давно стало основной стратегией киностудии Marvel, главной на этой планете кузницы размашистых супергеройских блокбастеров, захватывающих сегодня все больше киноэкранов. И по своей сути в третьей серии приключений Человека-паука с лицом Тома Холланда создатели проворачивают всего лишь один крайне непримечательный, но в итоге эффективный трюк. В этом фокусе, собственно, нет никакой интриги и тайны — он полностью продиктован, да чего уж там, практически выпрошен гиками и преданными поп-культуре фанатами. Потрясающий «Человек-паук: Через вселенные» задал в свое время жару в кинотеатрах, с него, можно сказать, и начался обратный отчет до того момента, как продюсер Кевин Файги решиться сделать из триквела новейшей франшизы про «Человека-паука» что-то вроде ностальгического камбэка года, собрав в одной почти трехчасовой ленте армию почетных героев и злодеев. Другими словами, где еще сегодня можно увидеть чуть ли не рыдающих в одной сцене Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра? Уникальный, конечно, шанс.

С эмоциональной составляющей, к слову, у фильма полный порядок: набитый под завязку ностальгическими маячками, срабатывающими в определенный момент, «Человек-паук: Нет пути домой», разумеется, дарит возможность окунуться в прошлое, в большей степени, конечно, в 2002 и 2004 года, в эпоху Сэма Рэйми и его версии «дружелюбного соседа». Но чтобы те же зумеры, поверхностно знакомые с великим оригиналом, не заскучали, режиссер Джон Уоттс (постановщик и двух прошлых лент) уравновешивает сценарий современными марвеловскими гэгами, за которые преимущественно отвечает здесь персонаж Джейкоба Баталона, реже — сам Холланд. Но в отличие от тех же «Возвращений домой» и «Вдали от дома», третья серия обрела более мрачный оттенок и шуток здесь уже на порядок меньше — пора Паркеру наконец к третьей ленте окончательно повзрослеть, поэтому все теперь весьма и весьма серьезно. В воздухе витает метафора потерянности, неопределенности и окончательной запутанности вчерашнего подростка, вступившего во взрослую жизнь: нужно не только после окончания школы понять, куда сворачивать дальше, но и восстанавливать попутно рухнувшую репутацию, столкнувшись при этом еще и с мерзким лицемерным обществом. Где-то среди всего этого отыщется к тому же сквозная тема со вторым шансом — из-за своей добросердечности и чувства справедливости наивный пока еще Паркер истинно верит, что даже самых отъявленных суперзлодеев, что бы они не натворили в своей вселенной, можно каким-то образом исправить, предоставить хотя бы такую возможность. Да и призраками прошлого они названы в фильме не случайно — выясняя с ними отношения Питер окончательно ставит точку и в своем прошлом тоже, двигаясь вперед, пусть даже если нужно будет ради этого пожертвовать самым ценным.

В некоторые моменты, разумеется, если не особо вникать во все смыслы, новый «Человек-паук» все больше напоминает выставку нераспакованных коллекционных фигурок со злодеями в комнате гика. Но как только они выбираются из «пластика» и начинают действовать ближе к последней трети фильма — оживает и сама картина, откровенно провисающая до этого момента. Скажем, по уровню напряжения в соседнем зале сэр Ридли Скотт, разругавший миллениалов (а кажется надо было зумеров), справляется с этой задачей в разы лучше, интеллигентно и тихонько рассказывая про один занятный случай в средневековье. Столкновение супергеройского и фэнтезийного по большому счету идет «Человеку-пауку» — за тандемом неугомонного и эксцентричного Паркера и умиротворенного Доктора Стрэнджа все же весело и интересно наблюдать, их мистический дух приключений будто бы транслировали из выдающегося мультсериала 90-х. Трейлер же бессовестно обманывает насчет истинного центрального конфликта в фильме и, к счастью, толком ничего нам не сообщает, делая картину еще более увлекательной и обманывая ожидания, а также опровергая все опасения насчет пресности сюжета.

Главный же финт ушами у Уоттса и Файги в крайне инфантильном стиле «а что, если в одном фильме поместить всех Паучков?» все же удался и за собранных под одной крышей на этот невероятный супергеройский вечер встречи выпускников Магуайра, Гарфилда, Молину и бесподобного, великого Уиллема Дефо фильму можно простить все и отдаться полностью накрывающей ностальгической волне. Закрыть глаза, к примеру, на жирный фансервис в виде дежурных фраз и гэгов из прошлых старых частей (сценаристы, кажется, вообще соревновались, кто больше вспомнит цитат из фильмов Рэйми); режиссерскую безыдейность в визуальном плане (творческих прорывов Уоттса как художника здесь не отыщешь, как и авторской самобытности); детально, и только лишь в угоду опять же фанатам, реконструированные из классических лент ставшие культовыми кадры; да, наконец, на Зендею в образе Эм-Джей — тотальный мискаст, — продолжающую из фильма в фильм играть невозмутимую и отстраненную школьницу с синяками под глазами, словно артистка навсегда застряла в «Эйфории».

И понятно, что без заклинания ностальгии «Человек-паук: Нет пути домой» совершенно не работает, да и, кажется, что у финальной битвы был больший потенциал, но во всяком случае, это одно из лучших мейнстримных киноразвлечений, которое может предложить нам сегодня Marvel. Можно, к примеру, для осторожности придерживаться философии той же Мэри Джейн — готовиться к худшему, чтобы потом не остаться разочарованным. Но выходит так, что с «Нет пути домой», при любом раскладе, остаться недовольным вряд ли получится.