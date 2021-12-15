Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

1,5 млн рублей потратят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом

Фото здесь и далее ПАИ

1,5 млн рублей потратят на первый этап противоаварийных работ на памятнике дружине Александра Невского на горе Соколихе под Псковом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

15 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик посетили памятник, где сейчас ведутся противоаварийные работы для предотвращения разрушения конструкций памятника.

Реставрационные работы идут по графику и завершатся в январе 2022 года. Однако необходима реставрация, на которую уйдёт порядка 7,5 млн рублей. Глава региона предложил Вадиму Нэдику рассмотреть возможности и источники финансирования работ, так как памятник важен для региона.

«Памятник ни разу не ремонтировали, материал качественный, хороший, надо разобрать, почистить, и будет лучше», - отметил Нэдик. При этом подрядчик выразил готовность приступить к работам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

15 декабря 2021

Светильники установят по периметру памятника Александру Невскому в Псковском районе
15 декабря 2021

Умирала на глазах всего подъезда: в Пскове спасли обезвоженную кошку

15 декабря 2021

1,5 млн рублей потратят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом
15 декабря 2021

Фоторепортаж: В Пскове передали конфискованные культурные ценности в музей-заповедник
15 декабря 2021

Россия – общий дом: зачем русские кричат на свадьбе «Горько!»
15 декабря 2021

Актер Александр Кузнецов играет одну их главных ролей в фильме «Фантастические твари. Тайны Дамблдора»
15 декабря 2021

+4 градуса ожидается в Псковской области 16 декабря
15 декабря 2021

Компания GCR о «Народном признании»: Мы рады содействовать этому перспективному и важному проекту

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...