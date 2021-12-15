1,5 млн рублей потратят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом

14:14, 15 декабря 2021, ПАИ

1,5 млн рублей потратят на первый этап противоаварийных работ на памятнике дружине Александра Невского на горе Соколихе под Псковом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

15 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик посетили памятник, где сейчас ведутся противоаварийные работы для предотвращения разрушения конструкций памятника.

Реставрационные работы идут по графику и завершатся в январе 2022 года. Однако необходима реставрация, на которую уйдёт порядка 7,5 млн рублей. Глава региона предложил Вадиму Нэдику рассмотреть возможности и источники финансирования работ, так как памятник важен для региона.

«Памятник ни разу не ремонтировали, материал качественный, хороший, надо разобрать, почистить, и будет лучше», - отметил Нэдик. При этом подрядчик выразил готовность приступить к работам.