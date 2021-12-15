Заслуженный коллектив народного творчества «Русские узоры» отмечает 50-летие

15:05, 15 декабря 2021, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества Театр танца «Русские узоры» отмечает 50-летие со дня образования. Юбилейную дату отметят грандиозным концертом, который состоится в БКЗ филармонии 16 декабря. На сцене покажут лучшие за 50 лет номера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Театр танца «Русские узоры» был создан в 1971 году как областной ансамбль песни и пляски профессионального технического образования. Его основатель - заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Максимов. Он проработал с ансамблем почти 30 лет. С 2000 года и по настоящее время «Русскими узорами» руководит Ирина Казимир.

В 2016 году коллектив перешел в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» и начал развиваться в новом направлении, как Театр танца «Русские узоры». В этом же году ему было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России в 2020 году ансамбль получил почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

«Русские узоры» дают более 100 концертов в год не только в Псковском регионе, но и за пределами области. Неоднократно выступали за рубежом: в Финляндии, Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Германии, Белоруссии, Эстонии, Латвии.

Ансамбль является участником многочисленных международных фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и неоднократным обладателем звания «Гран-при» и приза зрительских симпатий. Имеет самые высокие награды в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах.

За 50-летнюю историю через ансамбль прошли тысячи детей, подростков, девушек и юношей. Сейчас в нем занимается 41 человек от 14 до 25 лет. А в коллективе-спутнике – детском хореографическом ансамбле – 34 ребенка от 7 до 14 лет. Около 150 ребят от 3 до 8 лет занимаются в шести подготовительных группах коллектива. На сегодняшний день в репертуаре Театра танца «Русские узоры» более 300 хореографических постановок.