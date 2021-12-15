Полиция установила похитителя велосипедов в Дно

15:10, 15 декабря 2021, ПАИ

Полиция установила похитителя велосипедов в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 13 декабря из дома на улице Коммунистической путем срыва навесного замка были похищены два велосипеда. Сотрудники отделения полиции по Дновскому району нашли мужчину, который подозревается в совершении данного противоправного деяния. Это безработный 57-летний житель города Дно. Похищенные им велосипеды обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Еще две кражи имущества граждан, совершенные 11 и 12 декабря, раскрыла полиция в Невельском и Куньинском районах.