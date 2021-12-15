Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Полиция установила похитителя велосипедов в Дно

Полиция установила похитителя велосипедов в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 13 декабря из дома на улице Коммунистической путем срыва навесного замка были похищены два велосипеда. Сотрудники отделения полиции по Дновскому району нашли мужчину, который подозревается в совершении данного противоправного деяния. Это безработный 57-летний житель города Дно. Похищенные им велосипеды обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Еще две кражи имущества граждан, совершенные 11 и 12 декабря, раскрыла полиция в Невельском и Куньинском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

15 декабря 2021

Пожарно-тактические учения прошли в общежитии ПсковГУ
15 декабря 2021

Автомобиль съехал в кювет на трассе Пушкинские Горы – Локня
15 декабря 2021

Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
15 декабря 2021

Пять лет колонии получил пскович, насмерть сбивший пешехода
15 декабря 2021

Публикуем видео с места пожарных учений в общежитии ПсковГУ
15 декабря 2021

Год колонии получил пскович, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП
14 декабря 2021

В псковском торговом центре «Акваполис» сработала пожарная сигнализация
14 декабря 2021

Жителя Порхова оштрафовали на 50 тыс. рублей за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...