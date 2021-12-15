22 декабря в медиацентре ПАИ пройдёт пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» Александром Киселёвым

18:53, 15 декабря 2021, ПАИ

22 декабря в медиацентре «Псковского агентства информации» состоится большая пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) Александром Киселёвым.

Гости подведут итоги уходящего года, поделятся планами, расскажут о проблемах с которыми сталкиваются каждый день. Вы можете присоединиться и задать интересующие вопросы.

Для этого достаточно написать в соцсети (Вконтакте и Instagram) или на официальную почту ro_pskov@mehuborka.ru с пометкой «Вопрос на конференцию». Самые интересные, самые актуальные, самые острые вопросы обязательно прозвучат во время встречи.



Не упусти шанс задать свой вопрос!