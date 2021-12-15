22 декабря в медиацентре ПАИ пройдёт пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» Александром Киселёвым
22 декабря в медиацентре «Псковского агентства информации» состоится большая пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) Александром Киселёвым.
Гости подведут итоги уходящего года, поделятся планами, расскажут о проблемах с которыми сталкиваются каждый день. Вы можете присоединиться и задать интересующие вопросы.
Для этого достаточно написать в соцсети (Вконтакте и Instagram) или на официальную почту ro_pskov@mehuborka.ru с пометкой «Вопрос на конференцию». Самые интересные, самые актуальные, самые острые вопросы обязательно прозвучат во время встречи.
Не упусти шанс задать свой вопрос!
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15 декабря 2021
22 декабря в медиацентре ПАИ пройдёт пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» Александром Киселёвым