Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» принял участие в региональной неделе правовой помощи

21:38, 09 июля 2026, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области принял участие в региональной неделе правовой помощи, приуроченной ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

В центральном офисе филиала была организована площадка для проведения дня правовой помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей. В ходе мероприятия участники ознакомились с действующими на территории Псковской области мерами поддержки семей.

Презентацию представили специалисты министерства социальной защиты Псковской области и Центра социального обслуживания города Пскова. Затем участники получили индивидуальные консультации от специалистов социальной защиты, а также Адвокатской и Нотариальной палат региона, Псковского отделения Ассоциации юристов России, регионального отделения Социального фонда России по юридическим вопросам, включая порядок предоставления мер социальной поддержки.

Мероприятия правовой помощи прошли также в муниципальных образованиях Псковской области. В Великолукском муниципальном округе на площадке территориального отдела Министерства социальной защиты региона состоялись правовые консультации для семей защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга. В Локнянском муниципальном округе была организована совместная встреча представителей филиала Фонда «Защитники Отечества», прокуратуры муниципалитета и отделения ЗАГС, целью которой стало оказание юридической помощи семьям участников специальной военной операции.

В филиале также напомнили, что в период с 6 по 10 июля ветераны СВО и члены их семей могут получить консультации по вопросам предоставления земельных участков в аренду и в собственность льготным категориям граждан.