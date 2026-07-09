Ещё одно воинское захоронение привели в порядок в Пушкиногорском округе

21:13, 09 июля 2026, ПАИ

К 82‑й годовщине освобождения Пушкиногорского района от фашизма завершено благоустройство Братского захоронения у деревни Беляи. Работы провели в рамках региональной программы «Комплекс мер по благоустройству воинских захоронений», входящей в госпрограмму «Культура, сохранение культурного наследия». Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в мессенджере MAX.

«Захоронение у Беляи – место тихое, не на виду, и потому особенно важно, что мы не забываем о нём. Здесь покоятся 119 воинов, чьи имена и подвиг должны оставаться в нашей общей памяти. Благоустройство – это не просто укладка плитки и ремонт ограды, это способ выразить уважение к тем, кто защищал нашу землю», – отметила Оксана Филиппова значимость события.

Захоронение связано с драматическими событиями июля 1941 года. Войска 24‑го стрелкового корпуса, оборонявшие Пушкинские Горы, под угрозой окружения отходили на восток. У деревень Смыки, Песечек, Кашино и Дорохово завязались тяжёлые бои – именно тогда появились первые погибшие, которых похоронили на горе у Беляи. В последующие годы останки находили в разных местах и переносили в общую могилу. Официально Братское захоронение сформировали в 1966 году. А в 2017 году здесь перезахоронили представителей Латвии, сражавшихся в составе 24‑го стрелкового корпуса при обороне Пушкинских Гор.

Подрядчик выполнил весь комплекс работ в установленные сроки. На территории убрали аварийные деревья, уложили брусчатку, отремонтировали и покрасили ограждение. Для удобства посетителей установили скамейки и урны.

«Когда мы приводим в порядок такие места, мы не просто наводим чистоту — мы сохраняем связь поколений. Пусть сюда приходят и взрослые, и дети: чтобы помолчать, подумать, вспомнить, какой ценой завоёвана наша свобода», – добавила Оксана Филиппова.