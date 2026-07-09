Псковский онкодиспансер посетил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

21:47, 09 июля 2026, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ознакомился с работой онкологической службы Псковской области. В рамках рабочего визита в Псковскую область он посетил Псковский областной клинический онкологический диспансер сегодня, 9 июля, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Главный врач Александр Юров провел небольшую экскурсию по онкодиспансеру, рассказал про результаты и достижения в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Начали с посещения гамма-терапевтического корпуса и отделения радиотерапии. Отделение оказывает лучевую терапию на федеральном уровне. Ежегодно порядка 600 пациентов получают медицинскую помощь в рамках комплексного специализированного лечения. Заведующая отделением Елена Букша показала Сергею Леонову современное медицинское оборудование: линейный ускоритель, аппарат для контактной лучевой терапии. С 2020 года с помощью линейного ускорителя пролечено 1557 пациентов, а его комплектация позволяет реализовать широкий спектр современных методик и технологий.

Далее Александр Юров познакомил депутата Государственной Думы с отделением радионуклидной диагностики. «Лаборатория входит в тройку лучших в Северо-Западном федеральном округе по спектру оказываемых видов исследований», – отметил главный врач.

В 2027 году планируется переоснащение отделения – закупка нового аппарата ОФЭКТ. Развитие отделения позволит создать референс-центр по сцинтиграфическим исследованиям на территории Псковской области по направлениям: эндокринология, кардиология, неврология, онкология.

Возможности патологоанатомического отделения с цитологической лабораторией продемонстрировал и. о. заведующего отделением Игорь Егоров. Отделение было создано в 2016 году и включает в себя три взаимосвязанные лаборатории: гистологическую, цитологическую и молекулярно-генетическую. Ежегодно объем выполняемых в отделении исследований растет – за пять лет он вырос в два раза. Для злокачественных новообразований прижизненное патологоанатомическое исследование является определяющим для установления стадии процесса, степени злокачественности опухоли, а также особенностей новообразований у каждого конкретного пациента.

Как отметили в министерстве, от точности морфологической диагностики опухолевого процесса зависит выбор оптимальной тактики лечения, что позволяет персонифицировать лечение каждого пациента. Гистологическое исследование в комплексе с иммуногистохимическим методом определяет чувствительность конкретной опухоли к определенным видам химиотерапевтического, таргетного и иммуноонкологического лечения. Генетические исследования необходимы для уточнения диагноза, выявления наследственной предрасположенности и определения возможности проведения специализированного (таргетного) лечения у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил высокий уровень оснащения онкодиспансера и оказания медицинской помощи для жителей Псковской области. «Практически все виды лечения онкологических заболеваний жители Пскова, Великих Лук, районов могут получить у себя в регионе, не уезжая в Санкт-Петербург и Москву. Пример онкодиспансера показывает эффективную реализацию национальных проектов и как они улучшают жизнь людей в регионах», – заключил Сергей Леонов.

Завершилась встреча за круглым столом с руководителями отделений медицинской организации. Участники обсудили актуальные законодательные изменения в сфере здравоохранения, наставничество и перспективы развития сферы. «Депутатам государственной думы важно слышать голос регионов для совершенствования законодательства, будет здорово, если Псковская область сформулирует свои предложения и передаст мне», – с такими словами завершил встречу Сергей Леонов.

В 2026 году Сергей Леонов посещает уже второй раз объекты здравоохранения региона. Ранее он был в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы.