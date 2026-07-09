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Общество

В Псковской области прошёл конкурс кулинарного мастерства среди поваров исправительных учреждений

В УФСИН России по Псковской области состоялся конкурс кулинарного мастерства среди поваров исправительных учреждений, приуроченный к 160-летнему юбилею со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В состязании приняли участие работники столовых исправительных колоний № 4 и № 6. Участники продемонстрировали имеющиеся знания и умения на практике – членам жюри были представлены разнообразные конкурсные работы: от первых блюд до десертов. В конкурсное меню вошли: рассольник «Ленинградский», салат из соленых огурцов, сдоба воздушная, жаркое, щи, винегрет, борщ традиционный, плов по-узбекски с курицей, салат витаминный.

Конкурсанты продемонстрировали не только владение приемами приготовления блюд, но и умение рационально использовать продукты, соблюдать санитарные нормы и технологические требования. Конкурсному жюри предстояло оценить вкус, подачу, эстетичность и соблюдение установленных правил и норм.

По итогам конкурса победители и участники были отмечены администрациями исправительных учреждений. Каждый из поваров показал достойный уровень мастерства, а представленные блюда отличались высоким качеством и оригинальностью исполнения.

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