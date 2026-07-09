Михаил Ведерников посетил интерактивную выставку в Представительстве правительства региона в Москве

22:58, 09 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил мультимедийную интерактивную выставку о Великой Отечественной войне на площадке Представительства правительства Псковской области при Правительстве РФ. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Экспозиция подготовлена Молодёжной палатой Пресненского района Москвы при участии ребят из Псковского землячества.

В экспозиции представлены портреты Героев Великой Отечественной войны, истории которых воссозданы и озвучены нейросетью при считывании QR-кода мобильным устройством.

«Интерактивный формат позволяет прикоснуться к страницам прошлого, почувствовать цену Победы и осознать, как важно было единство народов нашей страны в самые суровые годы истории. Договорились позднее привезти выставку в Псков, чтобы её смогли увидеть и жители нашего города», – добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников в Москве провёл встречу с членами межрегиональной общественной организации «Псковское землячество».