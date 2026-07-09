Как будет работать система заправки машин по номерам в Псковской области, рассказал губернатор
С завтрашнего дня в Псковской области в тестовом режиме начнёт работу новая система разведения потоков автомобилей на АЗС. Как будет работать нововведение, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Напомним, в регионе вводится система разделения потоков автомобилей на автозаправочных станциях по чётным и нечётным дням.
Порядок работы новой системы будет следующим:
- очерёдность заправки по номерам будут регулировать сами АЗС – при содействии сотрудников «Дружины» и волонтёров;
- транзитные автомобили будут заправляться на общих основаниях: альтернативой, по словам губернатора, могут стать лишь пустые заправки;
- владельцы 5‑литровых канистр (в том числе люди без авто) смогут заправляться в любой день – на них новые правила не распространяются;
- это же касается и заправки дизельным топливом;
- приоритет в ежедневной заправке получат только представители жизнеобеспечивающих сфер.
Михаил Ведерников также отметил, что ситуация с обеспечением топливом схожа и в соседних регионах. «Постоянно общаюсь с руководителями субъектов: у наших непосредственных соседей ситуация аналогичная, да и во многих других регионах тоже. Где‑то в силу логистики бывает чуть лучше, но на эту разницу мы повлиять не можем», – пояснил губернатор.
Система вводится в порядке эксперимента. Глава области рассчитывает на объективную обратную связь от жителей: все предложения планируется проанализировать, а при необходимости – внести корректировки.
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