Кроликов из Пскова отправили в Нидерланды

23:25, 09 июля 2026, ПАИ

Инспектор Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль двух домашних кроликов. Владелец сопровождал животных из Пскова в Европу, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Установлено, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, а также прошли все лабораторные исследования. Все правила, необходимые для вывоза с таможенной территории ЕАЭС, соблюдены.

После завершения всех необходимых процедур владелец отправил животных для личного содержания в Нидерланды.