Кроликов из Пскова отправили в Нидерланды
Инспектор Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль двух домашних кроликов. Владелец сопровождал животных из Пскова в Европу, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Установлено, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, а также прошли все лабораторные исследования. Все правила, необходимые для вывоза с таможенной территории ЕАЭС, соблюдены.
После завершения всех необходимых процедур владелец отправил животных для личного содержания в Нидерланды.
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