Новогодний фейерверк в Пскове пройдёт в час ночи 1 января на площади Ленина
Праздничному фейерверку быть! Новогоднее пиротехническое шоу пройдёт на площади Ленина, 1 января 2022 года в 1:00. Об этом сообщил в своёи Instagram глава администрации Пскова Борис Елкин. Залпы салюта будут длиться 7 минут.
Мероприятие согласовано управлением Роспотребнадзора по Псковской области при условии, что зрители будут соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности.
Массовые новогодние мероприятия на Октябрьской площади, запланированные на 25 декабря и 1 января, пришлось отменить.
«Мы хотели провести традиционную церемонию зажжения главной ёлки на площади и народные гулянья в новогоднюю ночь. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка диктует нам свои правила. Проведите этот Новый год в кругу семьи, рядом со своими близкими. И пусть предстоящий праздник будет незабываемым», – написал Борис Елкин.
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