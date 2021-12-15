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В Псковской областной научной библиотеке прошла пресс-конференция для региональных СМИ

В Псковской областной научной библиотеке обсудили главные библиотечные события уходящего года. Фото: ПОУНБ

В Псковской областной научной библиотеке прошла пресс-конференция для региональных средств массовой информации. Пресс-конференция проходила в форматах онлайн и офлайн и была посвящена главным событиям в библиотеках региона в 2021 году. Среди них – Международный книжный форум «Русский Запад», первые чтения памяти писателя Валентина Яковлевича Курбатова и открытие кабинета Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Говоря об участии Псковской областной универсальной научной библиотеки в национальном проекте «Культура», генеральный директор ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», заслуженный работник культуры РФ Вера Павлова отметила открытие в этом году пяти модельных библиотек и оцифровку около 5 тысяч документов, в том числе советских районных газет. Были определены планы на будущее.

Встреча прошла в неформальной обстановкой, за чашкой чая. Разговаривали о современной литературе, об электронных и бумажных книгах, о художественных выставках, о любви читателей и к читателям, о том, как изменилась библиотека за прошедшие годы. Вера Павлова поблагодарила журналистов за сотрудничество, выразила надежду на дальнейшую реализацию совместных проектов и пожелала творческих успехов в наступающем году. 

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