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Общество

Михаил Ведерников: Динамика выздоровления от коронавируса нарастает в Псковской области очень медленно

171 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

202 человека выздоровели. Семь человек скончалось.

«Динамика выздоровления нарастает очень медленно, число людей на стационарном и амбулаторном лечении остаётся крайне высоким», – сообщил глава региона.

Официальная статистика по короновирусу в Псковской области за 15 декабря 2021

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