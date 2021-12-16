Михаил Ведерников: Динамика выздоровления от коронавируса нарастает в Псковской области очень медленно

01:10, 16 декабря 2021, ПАИ

171 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

202 человека выздоровели. Семь человек скончалось.

«Динамика выздоровления нарастает очень медленно, число людей на стационарном и амбулаторном лечении остаётся крайне высоким», – сообщил глава региона.