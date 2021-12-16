Более 250,5 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса

08:36, 16 декабря 2021, ПАИ

257 434 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, 740 из них прошли вакцинацию 15 декабря. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

250 538 псковичей полностью защитили себя от болезни, получив оба компонента вакцины. 1392 человека завершили вакцинацию вчера.

27 663 человека ревакцинировались, в том числе 418 - 15 декабря.

Израсходовано 81,7% поступившей в регион вакцины. «Поступила новая партия вакцины - 1200 доз «Спутника V». Записывайтесь на прививку», - призвал Михаил Ведерников.