Более 250,5 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса
257 434 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, 740 из них прошли вакцинацию 15 декабря. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.
250 538 псковичей полностью защитили себя от болезни, получив оба компонента вакцины. 1392 человека завершили вакцинацию вчера.
27 663 человека ревакцинировались, в том числе 418 - 15 декабря.
Израсходовано 81,7% поступившей в регион вакцины. «Поступила новая партия вакцины - 1200 доз «Спутника V». Записывайтесь на прививку», - призвал Михаил Ведерников.
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