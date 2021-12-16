Себежские полицейские вернули пенсионеру потерянный телефон
В Себеже полицейские вернули пенсионеру его мобильный телефон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ноябре на одной из центральных улиц города 86-летний мужчина потерял свой мобильный телефон. Позднее выяснилось, что с него неизвестный снял деньги.
Установлено, что потерянным телефоном пожилого горожанина завладел 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В декабре следственный отдел МО МВД России «Себежский» направит его для рассмотрения в районный суд.
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