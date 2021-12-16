Себежские полицейские вернули пенсионеру потерянный телефон

09:08, 16 декабря 2021, ПАИ

В Себеже полицейские вернули пенсионеру его мобильный телефон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре на одной из центральных улиц города 86-летний мужчина потерял свой мобильный телефон. Позднее выяснилось, что с него неизвестный снял деньги.

Установлено, что потерянным телефоном пожилого горожанина завладел 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В декабре следственный отдел МО МВД России «Себежский» направит его для рассмотрения в районный суд.