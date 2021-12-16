Владислав Абрамов уволен с должности директора «Псковжилстроя»
Владислав Абрамов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой». Заявление было удовлетворено, сообщил Псковскому агентству информации источник в администрации Псковской области. В компании увольнение Абрамова подтвердили.
Владислав Абрамов руководил компанией с ноября 2018 года.
Напомним, АО СЗ «Псковжилстрой» является собственностью Псковской области.
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