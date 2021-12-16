Владислав Абрамов уволен с должности директора «Псковжилстроя»

09:30, 16 декабря 2021, ПАИ

Владислав Абрамов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой». Заявление было удовлетворено, сообщил Псковскому агентству информации источник в администрации Псковской области. В компании увольнение Абрамова подтвердили.

Владислав Абрамов руководил компанией с ноября 2018 года.

Напомним, АО СЗ «Псковжилстрой» является собственностью Псковской области.