Массовая проверка водителей пройдёт на площади Героев-десантников в Пскове
16 декабря в Пскове дорожная полиция проведет массовую проверку водителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Будут выявляться отдельные виды нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Также у водителей будут проверять наличие документов, предусмотренных ПДД.
Проверка пройдет с 15:00 до 15:40 минут на площади Героев-десантников.
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