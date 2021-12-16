Массовая проверка водителей пройдёт на площади Героев-десантников в Пскове

09:33, 16 декабря 2021, ПАИ

16 декабря в Пскове дорожная полиция проведет массовую проверку водителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Будут выявляться отдельные виды нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Также у водителей будут проверять наличие документов, предусмотренных ПДД.

Проверка пройдет с 15:00 до 15:40 минут на площади Героев-десантников.