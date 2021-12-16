Назначен новый заместитель прокурора Псковской области

09:34, 16 декабря 2021, ПАИ

Старший советник юстиции Алексей Попов приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15 декабря 2021 года № 1165-к назначен на должность заместителя прокурора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В органах прокуратуры Алексей Вячеславович служит более 22 лет. Обладает значительным опытом следственной работы, организации надзорной деятельности, хорошими аналитическими и организаторскими способностями», – отметили в пресс-службе.

Неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей. Генеральным прокурором Российской Федерации награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.

До назначения на должность заместителя прокурора Псковской области Алексей Попов проходил службу в должности прокурора Октябрьского района Пензы.