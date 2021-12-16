В псковскую инфекционку продолжают поступать пациенты с поражением легких в 80-100%

11:48, 16 декабря 2021, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области хоть и снижается, но говорить об улучшении ситуации на данный момент нельзя, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

На сегодняшний день в отделении реанимации областной инфекционной больнице находится 381 человек. По словам специалиста, она давно не видела такого снижения общего загруженности коечного и подчеркнула, что ранее общая загруженность составляла более 600 коек.

«Был побит некоторый рекорд, даже на 580 койках у нас по общему состоянию было до 609 человек. На сегодняшний момент 381. При этом 59 занятых реанимационных коек», – рассказала Анастасия Повторейко.

Она сообщила, что на данный момент четыре человека находятся на ИВЛ, и отметила, что если пациентов приходится переводить на инвазивную вентиляцию легких – прогноз очень серьезный.

«Именно поэтому говорить о снижении мы имеем право, но об ослаблении ситуации абсолютно точно нет», – подчеркнула она.

По словам Анастасии Повторейко, в великолукском филиале медучреждения на 100% забита реанимация, в Пскове свободные койки есть, но при этом состояние пациентов прогностически неблагоприятно.

«Сделаю на этом акцент, продолжают поступать пациенты с большими объемами поражения. Буквально в понедельник из 20 поступивших пациентов 8 поступило сразу в реанимацию! И это 80, 90 и 100% поражения легких», – сообщила медик и отметила, что многие пациенты не обращаются на догоспитальном этапе и лечение усложняется.

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