Запрет на продажу дома побудил жительницу Невельского района оплатить долги по кредиту

09:53, 16 декабря 2021, ПАИ

Запрет на регистрационные действия побудил жительницу Невельского района выплатить более 877 тысяч рублей задолженности, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Судебные приставы вынесли в отношении дома должницы запрет на регистрационные действия, а также ограничили право выезда за пределы страны. У должницы возникла необходимость продать имущество, однако возможности совершить сделку не позволял запрет на регистрационные действия. Чтобы продать дом, женщина погасила задолженность в полном объёме, включая исполнительский сбор в размере 61 тысячи рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.