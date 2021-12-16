Энергетики ликвидируют последствия очередного циклона в Псковской области

10:38, 16 декабря 2021, ПАИ

Очередной циклон принёс ночью на Северо-Запад сильный мокрый снег и оттепель. В эпицентре стихии оказались Новгородская и Псковская области, сообщают «Россети Северо-Запад» в своём официальном Telegram-канале.

«Под тяжестью мокрого снега рвутся провода и падают деревья. Проезд специалистов к ЛЭП затруднён завалами в лесах, спецтехника вязнет в болотах», - рассказали в компании. Последствия непогоды ликвидирует 221 бригада «Россети Северо-Запад».

Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включают в первые часы после технологических нарушений. В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.

Напомним, по территории Северо-Запада за последние две недели прошли несколько циклонов с ледяными дождями и снегопадами. Многие линии энергетикам пришлось включать несколько раз.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220.