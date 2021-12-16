Началась поставка музыкальных инструментов в школы искусств Псковской области
Началась поставка музыкальных инструментов в школы искусств Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Дновская музыкальная школа уже получила свой инструмент. В течение недели ещё 12 фортепиано будут доставлены в образовательные учреждения региона, сообщает комитет по культуре Псковской области.
По два фортепиано получат Себежская детская школа искусств, музыкальные школы Усвятского и Великолукского районов. По одному инструменту направлено в ДШИ Порховского, Плюсского, Палкинского, Новоржевского районов, музыкальные школы Гдовского района и школу №4 Пскова.
Поставка музыкальных инструментов осуществляется по распоряжению Правительства РФ.
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