ПАИ-live с Анастасией Повторейко: Самое время вакцинироваться
16 декабря гостьей ПАИ-live стала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
В интервью ведущему проекта Александру Машкарину Анастасия Повторейко рассказывает, нужно ли надеяться на омикрон-штамм коронавируса? Что показало миллионное исследование об эффективности вакцин от ковида? Почему реанимационное отделение заполнено ковид-пациентами? Почему именно сейчас удобное время, чтобы вакцинироваться от коронавируса? Что произойдет, если пренебречь ревакцинацией?
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