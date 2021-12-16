ПАИ-live с Анастасией Повторейко: Самое время вакцинироваться

11:24, 16 декабря 2021, ПАИ

16 декабря гостьей ПАИ-live стала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

В интервью ведущему проекта Александру Машкарину Анастасия Повторейко рассказывает, нужно ли надеяться на омикрон-штамм коронавируса? Что показало миллионное исследование об эффективности вакцин от ковида? Почему реанимационное отделение заполнено ковид-пациентами? Почему именно сейчас удобное время, чтобы вакцинироваться от коронавируса? Что произойдет, если пренебречь ревакцинацией?