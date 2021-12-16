Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Таможенники пресекли незаконную продажу сигарет и водки в Себеже

Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконную реализацию в торговой сети 47 520 пачек немаркированных сигарет и 123 литров водки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сигареты, произведенные в Белоруссии и странах Евросоюза, были обнаружены на складе, расположенном на территории городского рынка в Себеже. На товаре не было акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации.

Ориентировочная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий марок «NZ», «L&M», «Regina», «Dove», «Fast», «Credo», «Корона», «Marlboro» и «Kalipso» превысила 5 миллионов рублей. За незаконную реализацию табачной продукции предусмотрена ответственность по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в указанном складском помещении также были обнаружены 246 бутылок водки с признаками фальсификации акцизных марок общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Алкоголь изъяли сотрудники МО МВД «Себежский» для рассмотрения административного производства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Владислав Абрамов уволен с должности директора «Псковжилстроя»
15 декабря 2021

Выплаты врачам, открытие медвытрезвителя и оснащение ФАПов обсудила согласительная комиссия по проекту закона о бюджете Псковской области на 2022 год
15 декабря 2021

Сколько стоит оливье, подсчитали в Пскове

14 декабря 2021

Дотации муниципалитетам и финансирование инициатив обсудила согласительная комиссия по проекту закона о бюджете Псковской области на 2022 год
13 декабря 2021

В Псковской области на 90% реализован нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11 декабря 2021

Елена Полонская предложила псковичам поучаствовать в бюджетном процессе
07 декабря 2021

Бюджет Пскова на 2022 год приняли в первом чтении
07 декабря 2021

Псковская область получит 279,5 млн на благоустройство общественных территорий


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...