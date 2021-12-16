Таможенники пресекли незаконную продажу сигарет и водки в Себеже
Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконную реализацию в торговой сети 47 520 пачек немаркированных сигарет и 123 литров водки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Сигареты, произведенные в Белоруссии и странах Евросоюза, были обнаружены на складе, расположенном на территории городского рынка в Себеже. На товаре не было акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации.
Ориентировочная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий марок «NZ», «L&M», «Regina», «Dove», «Fast», «Credo», «Корона», «Marlboro» и «Kalipso» превысила 5 миллионов рублей. За незаконную реализацию табачной продукции предусмотрена ответственность по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в указанном складском помещении также были обнаружены 246 бутылок водки с признаками фальсификации акцизных марок общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Алкоголь изъяли сотрудники МО МВД «Себежский» для рассмотрения административного производства.
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