Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:15, 16 декабря 2021, ПАИ

1 596 083 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 233,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 535 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 131 646 случаев заболевания коронавирусом, 8 876 788 человек выздоровело, 294 024 – умерли.