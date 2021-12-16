Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
1 596 083 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 233,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 535 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 10 131 646 случаев заболевания коронавирусом, 8 876 788 человек выздоровело, 294 024 – умерли.
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