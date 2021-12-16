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Происшествия

Житель Себежа предстанет перед судом за избиение полицейского

24-летний житель Себежа предстанет перед судом за избиение сотрудника полиции, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В сентябре 2021 года сотрудник полиции во время дежурства обнаружил распивавших спиртные напитки в общественном месте лиц, в том числе обвиняемого. Полицейский попытался усадить в служебный автомобиль обвиняемого, в отношении которого были применены наручники. Тогда мужчина ударил полицейского по лицу. Пострадавший получил ссадины, которые не причинили вреда его здоровью.

Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена ч.1 ст. 318 УК РФ.

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