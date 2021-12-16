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Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 17 декабря

Фото ПАИ

17 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области составит 0…+3 градуса. Ожидаются также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западных направлений 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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