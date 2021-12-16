Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 17 декабря
17 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области составит 0…+3 градуса. Ожидаются также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер северо-западных направлений 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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