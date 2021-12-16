Колейность на привокзальной площади в Пскове устранят по гарантии

15:15, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове подрядчик по гарантии устранит колейность на привокзальной площади. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вопрос важный. Сейчас нужно привлекать по гарантии подрядчика, чтобы он устранил замечания», - отметил Елкин.

Также глава администрации города подчеркнул, что колейность начинается и на Рижском проспекте перед Ольгинском мосту.

«Нужно усилить покрытие именно там, где автобусные остановки», - заметил Елкин.