Полиция просит ликвидировать горку вблизи проезжей части на Юбилейной в Пскове

15:19, 16 декабря 2021, ПАИ

Полиция просит ликвидировать несанкционированную горку вблизи проезжей части в сквере на улице Юбилейной. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с комиссии по безопасности дорожного движения.

Глава администрации города Борис Елкин отметил, что на этот вопрос нужно обратить внимание и подумать, как грамотно организовать там безопасность.

В ходе совещания он также поинтересовался, какие мероприятия проводятся в сфере обеспечения безопасности детей на дорогах.

Начальник управления образования города Анна Кузыченко рассказала, что в школах проходят инструктажи, в том числе по теме катания с горок. Родители будут уведомлены о недопущении оставления детей у дорог. Выпущены памятки. В каждой школе пройдут соответствующие мероприятия, состоятся выездные рейды, с детьми отработают ситуации , которые могут произойти в период каникул.