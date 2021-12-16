За заботу об экологии семья из Гдова бесплатно отправится в Сочи
Многодетная семья Васечкиных из Гдова получила специальный приз международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Летом семья отправится в отпуск в Сочи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В рамках премии семья представила видеоролик, в котором в стихах рассказывается о повседневных экологических привычках домочадцев. Родители приучают пятерых детей снижать негативное воздействие на природу: раздельно собирают мусор, очищают родники, проводят экосубботники, используют многоразовые сумки при походах в магазин.
«В создании проекта участвовали все. Ребята снимали и монтировали видео, а наша бабушка Татьяна написала чудесные стихи», — рассказала мать Елена Васечкина. Победу в премии она назвала настоящим предрождественским чудом.
Отметим, премия «Экология — дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования весной этого года. На соискание премии поступило 9,5 тысяч заявок. Принято 6 тыс. работ. Дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений выкладывали в социальные сети рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвященные идее бережного отношения к окружающей среде.
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