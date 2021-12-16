Об эффективности вакцин и омикроне - ПАИ-live с Анастасией Повторейко

17:37, 16 декабря 2021, ПАИ

16 декабря гостьей ПАИ-live стала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Она рассказала, нужно ли надеяться на омикрон-штамм коронавируса, что показало миллионное исследование об эффективности вакцин от ковида и почему реанимационное отделение заполнено ковид-пациентами. Также речь шла о том, почему именно сейчас удобное время, чтобы вакцинироваться от коронавируса, и что произойдет, если пренебречь ревакцинацией.

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Омикрон не типичен

- Первый мой вопрос про омикрон-штамм. Последние две недели одна из главных тем в мировой повестке. Некоторые эксперты чуть ли не объявили, что это природная вакцина, якобы легко болеется, быстро болеется и возникает иммунитет. Есть основания, какая-то статистика для таких утверждений?

- Давайте вспомним этот же приблизительно месяц, а не приблизительно, а этот же декабрь 2019 года, когда был открыт COVID-19, когда впервые заболеваемость была зарегистрирована в Китае, и вспомните реакцию наших ученых, что уж говорить – ученых всего мира. Это расценивалось как особенность нации, конкретно поражающиеся ковидом восточные страны и так далее, и так далее. Такое количество предположений конкретно тогда по ковиду, и в принципе никто не мог даже предположить масштабы распространения инфекции. И те первые клинические рекомендации, которые мы видели, первые наработки ученых – они вызывали не более чем интерес. Так же с омикроном. Омикрон не типичен, он действительно иной, его мутация отличается от предыдущих всех мутаций, хотя это тот же ковид, и мы об этом говорим. Действительно, заявляют об ослаблении его ввиду конкретно его ослабления активности. Но проявление его в масштабах, конечно, еще никто не может анализировать. Слишком мало данных, слишком ограниченная популяция, слишком мало сообществ южноафриканских, чтобы говорить о каких-то крупномасштабных результатах и, более того, прогнозировать что-то. Как мы уже поняли, ковид слишком умен и слишком хитер, чтобы говорить о том, что данный вид мутации позволит победить пандемию. Хотя прогностически это вполне вероятно, опять же, при достижении нашего коллективного иммунитета, о котором говорит весь мир.

- Но в Пскове пока омикрона нет?

- На сегодняшний момент в Пскове омикрон не зарегистрирован. При этом настороженность имеет место быть, мы, владеющие ПЦР-лабораторией, понимаем, где, когда, кого мы при необходимости будем дополнительно обследовать.

О загруженности коек

- Один из индикаторов серьезности эпидемиологической обстановки – это загруженность реанимационных коек в областной инфекционной больнице. Как сейчас с этим обстоит дело? Много тяжелых случаев или ситуация все-таки улучшается?

- Буду говорить цифрами, как я всегда это и люблю. На утро 381 человек. Такого снижения общего загруженности коечного фонда я не видела давно. Учитывая, что при предыдущих наших встречах общая загруженность составляла более 600 коек. У нас был побит некоторый рекорд, даже на 580 койках у нас по общему состоянию было до 609 человек. На сегодняшний момент 381. При этом 59 занятых реанимационных коек.

- То есть по-прежнему много.

- Более того, 4 человека находятся на ИВЛ, для нас это всегда, прогностически мы понимаем: ИВЛ – это терапия отчаяния при ковиде, и если мы уже вынуждены переводить на инвазивную вентиляцию легких – прогноз очень и очень серьезный. Именно поэтому говорить о снижении мы имеем право, но об ослаблении ситуации абсолютно точно нет. 59 реанимационных пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Великолукский филиал - на 100% забита реанимация, в Пскове чуть меньше, свободные койки есть, но при этом состояние пациентов прогностически неблагоприятно. Более того, сделаю на этом акцент, продолжают поступать пациенты с большими объемами поражения. Буквально в понедельник из 20 поступивших пациентов 8 поступило сразу в реанимацию! И это 80, 90 и 100% поражения легких. То есть все сроки заболевания пройдены, все этапы, на которых кардинально можно изменить, говорить о какой-то биологической терапии, о введении каких-то иммунологических препаратов, - все этапы пройдены, мы констатируем поступление крайне тяжелых пациентов, к сожалению, не обращающихся на догоспитальном этапе. На сегодняшний день и на сегодняшний час конкретно статистика не связана, так как все-таки амбулаторное звено разгрузилось, конкретно пациенты расценивают как банальное простудное заболевание и очень часто просто не обращаются.

- Видимо, поэтому теперь терапевты, которых вызывают на дом, берут сразу и мазок, даже если это просто подозрение на ОРВИ?

- Абсолютно точно.

- Очень многие говорят, что признаки дельта-штамма и омикрон-штамма очень похожи на признаки заболевания гриппом.

- Абсолютно точно.

- Насколько наше медицинское сообщество готово к тому, чтобы отличить одно заболевание от другого?

- В этом году мы столкнулись с подъемом сезонной заболеваемости, очень своевременно произошло закрытие школ, благодаря чему мы смогли остановить распространение сезонного гриппа. Действительно, мы столкнулись с типичным гриппом, сезонным, грипп А. В нашей лаборатории получены результаты H3N2 – обычный сезонный грипп. Течение его, конечно же, отличается от течения ковида, преимущественно госпитализация не требовалась при диагностике гриппа. У нас всего единичные случаи гриппа, которые потребовали госпитализации – это преимущественно детки, интоксикационного синдрома. Симптоматика, действительно, на первых порах напоминает течение ковида, но ее очень быстрое завершение, фактически обрыв на третий день лихорадки без сопутствующих каких-то активных препаратов, кроме противовирусных, которые в отношении гриппа как раз-таки есть, прямого действия, ничего другого мы не отметили. Течение гриппозной пневмонии, как было в период пандемии 2009 года, на настоящее время, слава Богу, не отмечено. Поэтому дифференцировать чисто клинически и прогностически, с учетом комплекса лабораторно-инструментальных исследований, не представляет особых сложностей.

Год вакцинации – вне пандемии

- Вы сами уже неоднократно про это говорили, и есть статистика, которая свидетельствует о том, что среди пациентов инфекционной больницы число невакцинированных пациентов существенно выше, оно преобладает. Вот это соотношение вакцинированных-невакцинированных среди заболевших коронавирусом сохраняется? Или что-то изменилось?

- Оно меняется, и меняется абсолютно четко. У нас с вами сертификат на год. Мы все это прекрасно понимаем. Более того, у нас произошли изменения, и переболевшим тоже предоставляют сертификат переболевших на год. При этом есть четкая тенденция, и она единая во все времена, назовем это так, что в период пандемии вакцинация проходит по другой схеме. Год вакцинации – вне пандемии. Сертификат имеет место быть, и напряженность иммунного ответа, которая сохраняется в течение года, она достаточна вне пандемии. Если мы говорим о пандемии, то вакцинация показана через 6 месяцев. Это наши наблюдения, это наши поступающие пациенты, которые показывают нам сертификаты вакцинированных, четко наблюдаем, что пациенты, у которых вакцина поставлена более 6 месяцев назад, поступают в стационар. Более того, они достаточно тяжело болеют, чаще все-таки вне реанимации, что хорошо, но все-таки они болеют. И актуальность третьей вакцины абсолютно оправдана. Это наши наблюдения. И говорить о том, что… Четко могу сказать, что у нас есть вакцинированные пациенты, и все-таки это пациенты, которые прошли 6 месяцев. Поэтому актуальность третьей дозы как раз сейчас более активна. В отношении омикрона ситуация аналогична, об этом заявляют все международные сообщества. Если мы посмотрим мировую статистику, то, например, США и Европа третью дозу рекомендовали только лицам с факторами риска, до определенного момента. Но изменение эпидпроцесса мирового, принято решение буквально на прошлой неделе, наверное, все слышали, о введении обязательной третьей дозы. В Европе введение третьей дозы рекомендовано, в части стран Европы, Великобритания, Италия, рекомендовано через 3 месяца.

- Резюмируя: обязательно ревакцинироваться спустя 6 месяцев, не надо тянуть и ждать окончания сертификата.

- Не то что ждать, надо ждать приближения этих 6 месяцев. Потому что те фразы, которые мы слышим от больных, они такие… Заходишь в одну палату, и пациент говорит: я только собирался, у меня 6 месяцев прошло, буквально 7 месяцев, я только собирался идти – и не успел. Я не успел. Я не успел. И это период, когда действительно пандемия имеет место быть, вирусная нагрузка сохраняет свою активность, а иммунный ответ снижается, что и является основанием для активизации процесса.

Боль всего мира

- В общем, продолжаем прививаться. Беременные, которые тоже попали в последние два месяца в центр пристального внимания медицинского сообщества, много говорят об опасностях именно для беременных, о том, что заболевание коронавирусом у них протекает очень тяжело. Много говорится о том, что их надо обязательно вакцинировать. Вот эти усилия по, прямо скажем, пропаганде вакцинации среди беременных имеют свой эффект? Или среди ваших пациентов по-прежнему есть беременные женщины?

- Вы знаете, это наша боль, это боль всего мира, потерять беременную, не дай Бог, ребенка – это самое страшное, что может быть для любого врача. И это останется на всю жизнь. И то, что произошло в этом сезоне… Работая в первую пандемию гриппа, мы все помним, с ужасом вспоминаем тех пациентов, которых потеряли в 2009 году, и это действительно масштабы, которые тогда приобрели, они даже по истечении лет не забываются. И то, что произошло в этой волне, – это действительно страшно. Причем это было массивное поступление, одна за одной беременные. У нас достигало в реанимации одновременно нахождение 3, 4 беременных, родильниц, в крайней тяжелом и тяжелом состоянии, это страшно. Но прямой вопрос… К сожалению, вы знаете, среди наших пациенток не то что не было вакцинированных, более того, были противники вакцинации, активные лица, которые подписывали петиции против QR-кодов, помните эти организованные мероприятия? Когда заходили, первое, что мы спрашивали, я и главный врач перинатального центра, главный внештатный: но как же так? Почему? У вас же были все возможности! Срок беременности позволял сделать вакцинацию. И все отвечали, все, за исключением одной пациентки, она говорила, что она не успела, у нее 30 недель беременности, и она как раз-таки планировала пойти, а все остальные говорили о том, что – я же беременная! Я говорю: а сейчас? Как сейчас? А сейчас что об этом говорить… Сейчас прошу только спасти меня или моего ребенка. И это страшно. Поэтому подъем заболеваемости был очень серьезный, мы были вынуждены расширить наш штат. Мне, как руководителю учреждения, пришлось взять в штат акушерку, взять в штат специалиста УЗИ плода, чтобы мониторить, оборудовать боксы реанимации КТГ. Мы фактически развернули – ну, не роддом, но отделение гинекологии и патологии беременных однозначно, ввиду того что мы целое крыло детского корпуса отдали под беременных. Вот такой был пик, и достигало 12-14 беременных одновременно. Фактически доктора, которые являются совместителями, вынуждены были у нас всю ночь проводить, чтобы осмотреть всех больных. Действительно, это был бич. Сегодня, на сегодняшний момент идет некоторая тенденция к снижению.

Я очень благодарна нашим коллегам, Николаю Валерьевичу Красикову, Галине Ивановне Неваленной, которые активизировались, создали пункт вакцинации в женской консультации, что позволит пациенткам непосредственно после осмотра, с соблюдением всех норм сразу вакцинироваться на месте, безопасно, вне общего фона популяции желающих вакцинироваться. На сегодняшний момент у нас буквально одна беременная, относительно стабильна. Все остальные выписаны, родильницы выписаны. Поэтому на сегодняшний день тенденция чуть к снижению, но я настолько боюсь прогнозов. Я удивляюсь, что мы по омикрону какие-то пытаемся построить прогнозы. Любые прогнозы на сегодняшний момент еще не могут быть реализованы в таком большом масштабе, надеяться на какой-то быстрый прогностический этап, наверное, не приходится.

Идеальное время для прививки

- Несколько раз сегодня мы с вами заговаривали о вакцинации. Многие люди были переубеждены, что необходимо сделать прививку. Но сейчас некоторые говорят: осталось 2 недели до Нового года, чего я буду прививаться, потом каникулы. Что вы им скажете? Стоит сейчас, накануне новогодних каникул, праздников пойти и все-таки сделать прививку от коронавируса?

- Не то что стоит – это идеальное время! Прямо идеальное, особенно для ревакцинации, просто замечательное время. Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее, и великолепные условия для создания напряженного иммунитета. Начиная вашу встречу, когда я зашла, сразу у вас спросила: а есть ли необходимость у нас сейчас вносить в массы с появлением прекрасного венгерского исследования, крупномасштабного, все очень хотели, и мы, что говорить открыто, мы, врачебное сообщество хотели: когда же удастся увидеть миллионное исследование, крупномасштабное? Наконец-то мы его увидели, это венгерское исследование.

- Мы с вами о сравнении вакцин?

- Да, да. 3,7 млн жителей Венгрии, 5 вакцин и те результаты, которые получили, - они, конечно же, великолепны. По «Спутнику» - благодаря тому, что Венгрия – одна из первых стран, которая признала «Спутник», и они активно работают с ним, признали эффективность. Причем было изучено конкретно снижение риска инфицирования и снижение риска смерти, и как раз-таки снижение риска смерти достигло конкретно у «Спутника», и те цифры, которые говорят сами за себя, - в 40 раз риск летального исхода у вакцинированного меньше, чем у невакцинированного. Эти цифры – это то, что все хотели услышать, особенно те, кто не верили в вакцину, наконец-то, я думаю, все вопросы ушли. Можно детально прочитать выложенный 25 ноября, доведены до мирового сообщества результаты этих исследований, можно с ними ознакомиться. Поэтому все вопросы, я думаю, у нас ушли. Причем было сравнение 5 вакцин. Там были МРНК-вирус – это «Модерна», «Пфайзер», это были непосредственно векторные вакцины – это «Спутник», «АстраЗенека», была инактивированная вакцина, и все 5 показали эффективность – в разной степени, в любом случае более 50% удержали все 5. Поэтому Венгрия приняла решение все 5 продолжать вакцинировать ввиду эффективности. Я думаю, что это прекрасный этап, наконец-то, в декабре 2021 года мы можем констатировать появление крупномасштабных наблюдений. В принципе, именно об этом мы говорили в самом начале. Все наши с вами встречи, когда нам задавали вопросы: когда же, когда? – Вот он, подошел срок. А через год, я думаю, мы будем говорить о более узких, более крупномасштабных, более специфических исследованиях, плацебоконтролируемых в том числе, поэтому все идет своим ходом.

- Спасибо большое за ответы на вопросы. Друзья, сделайте себе новогодний подарок, привейтесь, наконец, кто этого не сделал, от коронавируса – и будьте здоровы!

- И своим родным.

- Спасибо. С наступающим!

- С наступающим!