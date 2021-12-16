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Спорт

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Новоржеве к началу лета

Один из вопросов, который прозвучал на прямой линии губернатора Михаила Ведерникова, касался строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве.

По словам главы региона, оборудование для ФОКОТа закуплено ещё в 2019 году и находится на ответственном хранении у администрации Новоржевского района. Из-за того, что район упустил время, вопросом ФОКОТа пришлось заняться региональной администрации. Однако изменились цены на стройматериалы, возникла необходимость корректировать проектную документацию. 

Конкурс будет объявлен заново. «До конца января-февраля конкурс будет проведён, и к началу лета ФОКОТ появится», – заверил губернатор.

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