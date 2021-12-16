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Руководители школьных музеев обучались премудростям музейного дела на образовательном областном семинаре

Руководитель школьного музея Подберезинской средней школы Галина Карабанова. Фото: «Восход»

Руководитель школьного музея Подберезинской средней школы Галина Карабанова стала участником областного семинара, организованного Псковским областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий. Она поделилась своими впечатлениями с корреспондентом локнянской газеты «Восход».

Для участников семинара были организованы занятия в Государственном архиве Псковской области, знакомство с работой школьного и районного музеев в Гдове, экскурсии по Гдовской крепости, к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве.

В Государственном архиве Псковской области руководителей школьных музеев познакомили со структурой архива, условиями хранения документов. Также сотрудники архива рассказали, какие материалы можно использовать в работах школьников, направляемых на конкурсы исследовательских работ и юных краеведов, ежегодно организуемые фондом «История Отечества» и Российским обществом историков-архивистов, показали наиболее интересные архивные документы.

Галина Карабанова отметила, что программа семинара была «содержательной, интересной».

«Как постоянный участник обучающих семинаров, связанных с музейным делом, я уже побывала в школьных музеях разных районов. Открытием для меня стали музей Гдовской средней школы, где собраны материалы обо всех выпускниках и учителях, Гдовский районный музей, экспозиции которого рассказывают об истории города, рыболовецких артелей, развитии рыболовства на Чудском озере, частный музей «Ледовое побоище» в Самолве. Поразил своим величием мемориал Александру Невскому, который мы увидели вечером в красивой подсветке», – сказала Галина Карабанова.

Руководители школьных музеев высоко оценили подготовленную сотрудниками Центра детского и юношеского туризма программу, а также запланировали экскурсионные поездки для школьников в будущем году.

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